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Fitch подтвердило рейтинг БПС-Сбербанка, Белгазпромбанка и Банка БелВЭБ
Источник материала: Myfin
Это три белорусских банка с российским капиталом. Подтверждение Fitch их рейтинга отражает возможность получения поддержки банков от их российских акционеров, сообщает reform.by. В то же время рейтинг этих банков ограничен страновым потолком.
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Источник: Myfin.by
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг БПС-Сбербанка, Белгазпромбанка и Банка БелВЭБ на уровне В со стабильным прогнозом.
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