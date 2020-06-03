Fitch подтвердило рейтинг БПС-Сбербанка, Белгазпромбанка и Банка БелВЭБ

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Это три белорусских банка с российским капиталом. Подтверждение Fitch их рейтинга отражает возможность получения поддержки банков от их российских акционеров, сообщает reform.by. В то же время рейтинг этих банков ограничен страновым потолком.