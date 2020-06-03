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ЧБ по мини-футболу. 3 июня станет известно, кто пройдёт в финал

03.06.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развязка все ближе. 3 июня пройдут третьи, решающие матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЧБ по мини-футболу. 3 июня станет известно, кто пройдёт в финал


В гомельском дерби сойдутся БЧ и ВРЗ, а в Орше отношения будут выяснять «Витэн» и «Столица». В обеих сериях, которые проходят до двух побед, счёт пока равный – 1:1. Так что по итогам сегодняшних встреч будут названы команды, которые оспорят золото турнира. 

ЧБ по мини-футболу. 3 июня станет известно, кто пройдёт в финал


Игра в Гомеле начнется в 17 часов. В Орше – в 19.15. Из-за сложной эпидемиологической ситуации матчи пройдут без зрителей. 

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Развязка все ближе. 3 июня пройдут третьи, решающие матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе...
 
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