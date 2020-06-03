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ЧБ по мини-футболу. 3 июня станет известно, кто пройдёт в финал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развязка все ближе. 3 июня пройдут третьи, решающие матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Развязка все ближе. 3 июня пройдут третьи, решающие матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе...
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