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Неуклюжий бульдог упал в бассейн и удивил сеть своим поведением

03.06.2020 13:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неуклюжий бульдог упал в бассейн и удивил сеть своим поведением

Жители города Пико-Ривера (США) опубликовали в интернете видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела, как их французский бульдог Луи оступился и упал в бассейн, пишет ridus.ru.

Члены семьи сидели рядом. Увидев, что собака пошла ко дну, они растерялись. Хозяева питомца были уверены, что он умеет плавать.

«Моя мама (женщина, которая первой пыталась помочь) не прыгала, думая, что Луи выскочит обратно, и она схватит его, но он просто стал тонуть. В этот момент она не успела среагировать достаточно быстро, а моя сестра прыгнула, не задумываясь», – говорится в комментарии к видеоролику.

Многие пользователи сети удивились, что собака не умеет плавать: «Я не могу поверить, что он просто плюхнулся прямо вниз», «Я думал, что все собаки умеют грести по-собачьи. Но этот неуклюжий щенок сразу пошел ко дну. Может он лучше ныряет с аквалангом?», «Почему эта женщина помогает собаке? Я думал, что собака может плавать в бассейне», «На самом деле французские бульдоги не умеют плавать».

ФОТО: pixabay.com

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Жители города Пико-Ривера (США) опубликовали в интернете видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела, как их французский бульдог Луи оступился и упал в...
 
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