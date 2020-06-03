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В Польше выборы президента намечены на 28 июня

03.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый тур президентских выборов в Польше назначен на 28 июня, объявила в среду председатель сейма (нижней палаты парламента) республики Элжбета Витек.

В Польше выборы президента намечены на 28 июня
Первый тур президентских выборов в Польше назначен на 28 июня, объявила в среду председатель сейма (нижней палаты парламента) республики Элжбета Витек.

Накануне президент страны Анджей Дуда подписал законопроект о возможности голосования на президентских выборах 2020 года не только очно, но и по почте.

Элжбета Витек.

Ранее в правящей в Польше партии "Право и справедливость" заявили, то 28 июня - это крайняя дата, когда могут быть проведены президентские выборы перед тем, как истечет срок полномочий нынешнего президента.

Проведение президентских выборов в Польше изначально было намечено на 10 мая, однако голосование было отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки. В списке 10 кандидатов, в их числе и нынешний глава государства Дуда, полномочия которого истекают летом этого года.
 
 
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Первый тур президентских выборов в Польше назначен на 28 июня, объявила в среду председатель сейма (нижней палаты парламента) республики Элжбета Витек.
 
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