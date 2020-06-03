Житель Глубокого за разбойное нападение на пенсионерку приговорен к 7 годам

Вынесен приговор жителю Глубокого, совершившему разбойное нападение на пенсионерку в Миорском районе, сообщил корреспонденту
Неработающий мужчина 1990 года рождения ночью 16 декабря 2019 года, будучи в нетрезвом виде, решил съездить к родным в деревню Новый Погост в Миорском районе. Поездку, обошедшуюся его жене в Br70 (женщина дала деньги на оплату телефона), он проделал с шиком на такси. В конечной точке маршрута путешественника ждала неудача: отец не пустил его в дом. Тогда парень, увидев свет в одном из окон, незаконно проник в дом, где жила пенсионерка 1932 года рождения, и стал требовать у нее деньги, угрожая смертью. Однако добиться ничего не смог и покинул жилище. Утром по горячим следам его задержали правоохранители.
Суд приговорил злоумышленника к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу в размере 30 базовых величин (1 БВ — Br27). Приговор вступил в законную силу.