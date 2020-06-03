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Онлайн-опрос по вопросам профилактики табакокурения

03.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Онлайн-опрос по вопросам профилактики табакокурения проводит Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Об этом сообщили в учреждении здравоохранения.

Участнику предлагают ответить на три простых вопроса: «Курите ли Вы?», «Как Вы относитесь к курению окружающих в общественных местах?», «Какие меры по ограничению себя от табачного дыма Вы предпринимаете?».

Изучение мнения населения является частью республиканской антитабачной информационно-образовательной акции «Беларусь против табака». В этом году она проходит с 31 мая по 21 июня.

Потребление табака, по данным Всемирной организации здравоохранения, — одна из самых значительных угроз для здоровья человека, уносящая ежегодно около 7 млн. жизней.

Согласно данным областного социологического исследования, проведенного специалистами УЗ «МОЦГЭиОЗ», в Могилевской области курит 29,2% взрослого населения: 41,1% мужчин и 17,8% женщин. Наибольшее число курильщиков сосредоточено в возрастной группе 41 – 50 лет (33,9%). Реже остальных курит молодежь в возрасте 20 – 30 лет (25,8%) и пожилые люди старше 70 лет (24,9%).

Пройти онлайн-опрос можно здесь

 
 
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Онлайн-опрос по вопросам профилактики табакокурения проводит Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Об этом...
 
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