Обзор рынка облигаций: май 2020

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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС . Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.



В мае на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 682 сделки:

463 с государственными облигациями (68% от общего количества);

3 с облигациями Национального банка РБ (0%);

82 с облигациями остальных банков РБ (12%);

134 с корпоративными облигациями (20%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 269 1000 USD 5 15.05.2025 134 5.92 ЮФЛ ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 113 4.96 ЮФЛ ВГДО 250 1000 USD 5.7 22.05.2025 67 6.17 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Айгенис ЗАО Оп6 1000 USD 4.8 02.05.2024 30 5.4 ЮФЛ ООО "Хлебозавод №10" Оп1 500 USD 7 29.11.2024 23 6.92 ЮФЛ ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 14 6.04 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7 31.12.2024 26 7.35 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9 31.12.2024 15 9.29 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп100 100 BYN 9.5 31.10.2023 7 9.99 ЮЛ

Уже третий месяц кряду количество совершенных сделок сохраняется практически на одинаковом, довольно высоком, уровне.

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными в долларах США и евро. Наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 269 и ВГДО 254, занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.

ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок возглавляют долларовые облигации Айгенис ЗАО. На второй позиции расположились облигации ООО Хлебозавод №10. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 826.34 млн.рублей, из них :

703.25 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (85% от объема);

0.81 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0%);

115.87 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (14%);

6.41 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 258 1000 USD 4.6 22.03.2024 181.49 7.6 ЮФЛ ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 93.96 4.96 ЮФЛ ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 81.53 7.1 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** НП-СЕРВИС ОДО Оп46 1000 BYN 15 20.08.2029 1.91 14.89 ЮФЛ Айгенис ЗАО Оп6 1000 USD 4.8 02.05.2024 1.24 5.4 ЮФЛ ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 0.94 6.04 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** БПС-Сбербанк ОАО Оп104 1000 BYN 8 03.12.2026 25.49 7.85 ЮФЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9 31.12.2024 22.88 9.29 ЮЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп100 1000 BYN 9.25 20.04.2026 17.05 9.15 ЮФЛ

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 258, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 254 и ВГДО 265, номинированные в евро и долларах США соответственно

Первые позиции ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде занимают облигации НП-СЕРВИС ОДО и Айгенис ЗАО, номинированные в белорусских рублях и долларах США соответственно.