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Обзор рынка облигаций: май 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
В мае на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 682 сделки:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Уже третий месяц кряду количество совершенных сделок сохраняется практически на одинаковом, довольно высоком, уровне.
ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными в долларах США и евро. Наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 269 и ВГДО 254, занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.
ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок возглавляют долларовые облигации Айгенис ЗАО. На второй позиции расположились облигации ООО Хлебозавод №10. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 826.34 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 258, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 254 и ВГДО 265, номинированные в евро и долларах США соответственно
Первые позиции ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде занимают облигации НП-СЕРВИС ОДО и Айгенис ЗАО, номинированные в белорусских рублях и долларах США соответственно.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок возглавили бумаги БПС-Сбербанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
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