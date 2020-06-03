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Где в овощах и фруктах содержатся опасные яды, рассказали эксперты

03.06.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Где в овощах и фруктах содержатся опасные яды, рассказали эксперты

В процессе созревания овощи и фрукты могут содержать токсины. Чтобы избежать отравления, необходимо соблюдать правила приема в пищу таких продуктов, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Роскачества.

В зеленой кожуре картофеля содержится соланин. Вещество  вырабатывается на свету. Оно способно вызвать сильное отравление и даже галлюцинации, поэтому поврежденные места нужно срезать. Если зеленью покрыто больше половины клубня картофеля, его стоит выбросить. 

Соланин есть и в стеблях и листьях помидоров. Когда томаты становятся розовыми или красными, содержание токсина снижается до минимума, и плоды можно употреблять в пищу. Опасные яды могут содержать и перезревшие грибы. 

В косточках вишен также есть опасное вещество – амигдалин. При раскусывании и взаимодействии со слюной образует цианид. То же самое касается и косточек абрикоса.

В семенах яблок присутствует синильная кислота, а при повреждении они выделяют небольшое количество цианида. Синильная кислота может содержаться и в недозревших плодах черной бузины. В фасоли есть фитогемаглютинин. Он повышает проницаемость клеточных мембран, в том числе и для опасных веществ. 

Редька содержит ядовитый гликозид. Употребление большого количества этого продукта может привести к головокружению или боли в области печени. 

ФОТО: pixabay.com

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В процессе созревания овощи и фрукты могут содержать токсины. Чтобы избежать отравления, необходимо соблюдать правила приема в пищу таких продуктов, пишет РИА...
 
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