Что известно о задержании Николая Саляника, который сейчас в больнице под охраной

Источник материала: Tut.by

Гродненский активист Николай Саляник все еще находится в больнице, куда он попал после того, как его задержали 30 мая. По словам друзей гродненца, Николая забрали с гипертоническим кризом из РОВД Ленинского района города в городскую клиническую больницу № 4. Николай связался с гродненскими правозащитниками и рассказал, что около дверей его палаты дежурит милиция.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

29 мая после задержания блогера Сергея Тихановского и других участников пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, Николай Саляник вместе с другими людьми пришел под здание УВД Гродненского облисполкома. Он пытался выяснить, где находятся задержанные люди, также разговаривал с присутствующими через мегафон и в итоге просил всех разойтись, пообещав с утра на следующий день прийти в УВД и узнать, где находятся люди, которых задержали накануне.

— Мы разговаривали по телефону, когда его задерживали около здания УВД, куда он пришел 30 мая, чтобы узнать, что с теми людьми, которых в свою очередь задержали на пикете накануне, — рассказывает гродненский активист Александр Лаврентьев. — К нему подошел сотрудник милиции, он представился и сказал, что в отношении Николая ведется административный процесс и ему надо проехать с милиционером. Его отвезли в РОВД Ленинского района, где продержали примерно три часа. Там у активиста случился гипертонический криз и его доставили в больницу, где он находится до сих пор.

Николай Саляник вчера, 2 июня, связался с гродненскими правозащитниками и рассказал, что находится в больнице под охраной.

— Информации о том, что Николай Саляник проходит по уголовному делу у нас нет. Сотрудники милиции, когда его задерживали, говорили только об административном правонарушении. Скорее всего, речь идет о статье 23.34 административного кодекса — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Так как Николай 29 мая ходил около здания УВД с мегафоном. Скорее всего, после того, как ему станет лучше, пройдет суд. Как инвалиду II группы, ему, скорее всего, выпишут штраф, — сообщил TUT.BY гродненский правозащитник Владимир Хильманович.

Ранее гродненского активиста Николай Саляник также штрафовали за участие и организацию массовых мероприятий. Например, он получил штраф Гродно прошла акция за независимость Беларуси: стояли на мосту, отправили по Неману кораблик в Питер">за организацию в Гродно акции в поддержу независимости Беларуси, которая прошла в областном центре 15 декабря. Тогда активисту присудили штраф в 45 базовых величин. Саляник обжаловал такое решение. В итоге суд по жалобе активиста закончился вызовом МЧС, скорой и приходом «людей в масках».

Во время рассмотрения жалобы на штраф в областном суде Николай Саляник набросил на плечи бело-красно-белый флаг, под шапкой его волосы оказались выбриты в решетку. После чего взял он цепь и приковал себя к стойке в зале суда. В ответ на действия активиста судья Игорь Соболев попросил сотрудника милиции вывести мужчину из здания, а сам в итоге не удовлетворил жалобу, оставив в силе решение о штрафе.

Тем временем Саляника сначала вывели из зала вместе со стойкой. Потом вызвали МЧС, но велели «перекусить» цепь только после 18 часов. За это время активисту стало плохо и пришлось вызывать скорую. Цепь перекусили, а сотрудники скорой помогли мужчине, но от госпитализации Николай Саляник отказался.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации , милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

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