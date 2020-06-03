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В Столбцах нетрезвый водитель Mazda напал на сотрудника милиции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 1 июня в Столбцах нетрезвый водитель напал на сотрудника ГАИ.
Как
Инспекторы ГАИ предложили гражданину пройти медосвидетельствование. Мужчина согласился, но уговаривал отпустить его. Исследование показало, что в выдыхаемом воздухе водителя содержалось свыше 1,2 промилле алкоголя. Во время оформления документов нарушитель напал на милиционера, причинив ему травмы.
Мужчина был помещён в ИВС. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника ОВД. Также составлены административные протоколы за управление машиной без прав и в нетрезвом состоянии.
Уточняется, что задержанный – уроженец Грузии. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за уклонение от содержания детей и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.
Ведётся проверка по факту передачи автомобиля нетрезвому человеку. Владелице Mazda грозит административный протокол.
Весной 2020 года житель Верхнедвинска напал на фельдшера скорой помощи.
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Новости Беларуси. В ночь на 1 июня в Столбцах нетрезвый водитель напал на сотрудника ГАИ. Как сообщает МВД Беларуси, в ночь на понедельник правоохранители...
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