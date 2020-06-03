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В столбцах пьяный водитель ударил инспектора ГАИ. Возбуждено уголовное дело (видео)

03.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В ночь с 31 мая на 1 июня в Столбцах наряд ГАИ остановил «Мазду». За рулем находился 31-летний житель райцентра, от которого исходил запах алкоголя,  сообщает mvd.gov.by. Выяснилось, что иномарка принадлежала знакомой мужчины, а у него самого отсутствовало водительское удостоверение. Инспекторы приняли решение доставить мужчину в больницу на освидетельствование.

В столбцах пьяный водитель ударил инспектора ГАИ. Возбуждено уголовное дело (видео)

– В пути задержанный, осознавая свою вину, всячески уговаривал отпустить его. По результатам исследования, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составила свыше 1,2 промилле. При оформлении административных документов правонарушитель начал вести себя вызывающе и в итоге напал на милиционера, причинив тому телесные повреждения, – рассказали в Столбцовском РОВД.

Подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, на водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права, и вождение в состоянии опьянения.

Известно, что фигурант является уроженцем Грузии. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за уклонение от содержания детей и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Сейчас ГАИ проводит проверку по факту передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. По предварительной информации, в отношении владелицы «Мазды» будет составлен соответствующий административный протокол.


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В ночь с 31 мая на 1 июня в Столбцах наряд ГАИ остановил «Мазду». За рулем находился 31-летний житель райцентра,
 
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