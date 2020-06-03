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В Ивацевичском районе автопоезд насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Пенсионерка погибла под колесами автопоезда в Ивацевичском районе,
По данным следствия, 2 июня, около 15.45, 69-летний водитель грузовика, пытаясь развернуться на территории молочно-товарной фермы, во время начала движения сбил 64-летнюю женщину.
В результате ДТП пенсионерка от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.
В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.
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