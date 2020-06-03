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В Facebook появилась новая функция
Источник материала: Партизан
В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании, передает
Если пользователь хочет сохранить публикацию и при этом скрыть ее от других, он сможет отправить пост в архив. Чтобы удалить старую публикацию, надо будет перенести ее в корзину - из нее пост будет удален через 30 дней.
Кроме того, в соцсети появилась функция управления несколькими публикациями сразу. Посты за определенный период времени или по упоминанию в них конкретного человека можно объединить, а затем скрыть или удалить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании, передает ria.ru
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