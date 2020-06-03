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Самая большая модная ошибка станет трендом лета 2020
Источник материала: ОНТ
Одна из самых больших модных ошибок в 2020 году станет главным трендом. Речь идёт об открытой обуви в сочетании с носками. Об этом сообщает Vogue.
Тенденция стала популярной после весенне-летних коллекций известных дизайнеров. Так, во время показа Salvatore Ferragamo модели дефилировали в нарядах с кожаными сандалиями и белыми носками. На показе A. P. C. сандалии сочетали с разноцветными носками. Такое же сочетание использовали Fendi, Anna Sui, Simone Rocha и другие бренды.
К слову, многие знаменитости уже примеряли на себя данный тренд. В сандалиях с носками замечали супермодель Кендалл Дженнер, бизнесвумен Ким Кардашьян и актрису Кэти Холмс.
Стилисты считают, что правильное сочетание носков с открытой обувью может выглядеть стильно. Например, под спортивные сандалии эксперты советуют надевать гольфы, а к женственным сандалиям на высоком каблуке рекомендуется выбирать свободные прозрачные носочки.
фото: pinterest
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Одна из самых больших модных ошибок в 2020 году станет главным трендом. Речь идёт об открытой обуви в сочетании с носками. Об этом сообщает Vogue. Тенденция стала...
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