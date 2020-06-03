Такой холодной весны аграрии не помнят несколько десятилетий

Источник материала: Кобринский вестник

Отсутствие тепла негативно сказывается на заготовке кормов. Травы растут медленнее и темпы заготовки кормов ниже прошлогодних. Однако аграрии не унывают и спешат убрать как можно больше площадей в оптимальные сроки, чтобы дать возможность подрастать травам второго укоса.

Каждое хозяйство района работает в своём темпе. В ОАО «Днепро-Бугское» на заготовке кормов задействовано 12 единиц техники, и, как отметил директор хозяйства Иван Хомляк, в сложившихся погодных условиях коллектив нацелен работать в плотном графике.

– Нынешняя весна – серьёзный экзамен для нас. На уборке кормов, как и на уборке хлеба, нужно использовать каждый погожий час. Наше хозяйство имеет поголовье в 3300 голов крупного рогатого скота, для которого необходимо заготовить 10200 т сенажа и 20 тыс. т силоса. Всего же для заготовки кормов имеется 1100 га угодий, к ним ещё 150 га однолетних трав. Кроме того, для зерносенажа специально был посеян овёс. Закладка кормов будет производиться в траншеи, – рассказывает Иван Демьянович.

На поле в день нашего визита на заготовке сенажа работали Игорь Савченков и Олег Якимук. Оба механизатора работают в хозяйстве много лет, поэтому хорошо знают особенности работы, и тоже отмечают сложность нынешнего года.

Директор отметил, что несмотря на недостаток тепла и влаги, трава выросла достаточно хорошей.

– Мы в этом году внесли много минеральных удобрений и сейчас уже делаем задел на будущий год – вывозим и складываем в бурты органику.

В планах хозяйства покупка новой техники, в частности – двух новых тракторов. Планируется, что пополнит техника мехдвор к середине лета – как раз к будущей уборочной кампании.

– Планов у нас много, но для их осуществления необходимы свободные средства, а это ни что иное, как выручка от сдачи молока, – замечает директор.

В хозяйстве значительно вырос удой молока – 22 литра на одну корову (среднеобластной показатель 18,3). Иван Демьянович уверен, что при слаженной и ответственной работе всего коллектива хозяйство не только достойно пройдёт период заготовки кормов, но и в полной готовности подойдёт к будущей уборочной кампании.

Людмила ПАШКОВИЧ.

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