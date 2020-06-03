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Поляки смогут получить дотацию до 1136 евро на сбор дождевой воды

03.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Польши и министр климата 2 июня объявили о начале осуществления программы «Моя вода».

Субсидию до 5000 злотых (1136 евро) на установку приборов, собирающих дождевую воду или талый снег, предлагает новая госпрограмма Польши «Моя вода».

Президент Польши Анджей Дуда и министр климата Михал Куртыка 2 июня объявили о начале осуществления программы. Анджей Дуда отметил, что в рамках борьбы с засухой в Польше через 10 лет будет собираться 15% дождевой воды. Президент считает, что любой житель страны может внести свой вклад в улучшение гидрологической ситуации в Польше: «Пользователи программы смогут получить до 85% софинансирования, но не более 5000 злотых из Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства».

Эти средства могут быть потрачены, например, на строительство резервуара для дождевой воды, пишет Польское радио
 
 
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Президент Польши и министр климата 2 июня объявили о начале осуществления программы «Моя вода».
 
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