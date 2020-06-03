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О тружениках села в первом выпуске рубрики “Время реальных дел”

03.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

 

О тружениках села в первом выпуске рубрики “Время реальных дел”

Весенний сев в ОАО “Остромичи”

Благополучие Кобринщины, а значит, и каждого из нас, складывается из множества составляющих. Экономика, промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера… За достижениями каждой из них  – самоотверженный труд наших соотечественников. 2020 год ознаменован важным событием – выборами Президента Республики Беларусь. С какими результатами Кобринщина подходит к  знаковой дате, мы расскажем в рубрике «Время реальных дел».  Первый выпуск посвящён труженикам села.

Работникам сельскохозяйственной отрасли Кобринщины есть чем гордиться. В растениеводстве прирост обеспечен по всем основным видам продукции. Вал зерновых колосовых составил 107 тыс. т при урожайности 34 ц/га, сахарной свеклы – 68 тыс. т (442 ц/га), 14 тыс. т картофеля (300 ц/га). Отличную урожайность зерновых и сахарной свеклы (77 ц/га и 749 ц/га соответственно) продемонстрировало ОАО «Агро-Кобринское», которое по итогам работы занесено на областную Доску почёта, 560 ц сахарной свеклы с гектара собрали в ОАО «Покровский».

Ответственно аграрии подошли и к заготовке кормов – на зимне-стойловый период 2019-2020 года в районе было заготовлено 138 тыс. т кормовых единиц, или 30,1 ц к. ед. на условную голову крупного рогатого скота. Больше всего заготовили в ОАО «Батчи» (45 ц к. ед.) и  ОАО «Дружба народов» (38,3 ц к. ед.).  

О тружениках села в первом выпуске рубрики “Время реальных дел”

Весенне-полевые работы в ОАО “Батчи”

  Не теряют взятых темпов труженики Кобринщины и в текущем году. По состоянию на 18 мая 2020 года в районе практически завершён сев яровых – засеяно 34714 га, в том числе 9512 га зерновых (1100 га пшеницы, 602 га ярового тритикале, 1721 га овса, 2965 га ячменя, в том числе 1055 га пивоваренного, и др.), 2640 га зернобобовых, в том числе 516 га сои. Ряд хозяйств, в том числе ОАО «Киселёвцы», ОАО «Стригово», ОАО «Покровский», ОАО «Агро-Кобринское», ОАО «Днепро-Бугское», ОАО «Остромичи» приступили к заготовке кормов.

Продукция животноводства в объёме валовой продукции сельского хозяйства  района составила 59,9%, темп роста  к уровню 2018 года – 97,4%. По итогам 2019 года в районе насчитывалось 61529 голов крупного рогатого скота (105% к уровню 2018 года), в том числе 21171 – дойное стадо (101,6%). Самый большой рост поголовья КРС (111%) зафиксирован в ОАО «Батчи». Производство выращивания КРС в районе увеличилось на 7,4% – значительный прирост зафиксирован в ОАО «Городец-агро» (110,7%), ОАО «Агро-Кобринское» (108,9%), КСУП «Племзавод «Дружба» (115,7%), ОАО «Батчи» (108,6%). В текущем году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  на 31 г выросли среднесуточные привесы, которые в среднем по району составляют 647 г – лучшие показатели в ОАО «Городец-агро» (828 г с учётом откорма), СПК «Восходящая заря» (688 г).

О тружениках села в первом выпуске рубрики “Время реальных дел”

Операторы машинного доения ОАО “Батчи”

Молоко – белое золото агропромышленного сектора. В 2019 году валовое производство молока в районе в сравнении с 2018 годом увеличилось на 7,6% и составило 115779,6 т. Значительно прибавили ОАО «Стригово» (130,4%), ОАО «Дружба народов» (127, 2%), ОАО «Агро-Кобринское» (126,4%), ОАО «Киселёвцы» (120,7%). По итогам минувшего года лидером по производству молока стало ОАО «Городец-агро» (16687,7 т).  Пальму первенства по среднему удою на 1 корову удерживает СПК «Восходящая заря» (8850 кг), на втором месте – ОАО «Агро-Кобринское» (7917 кг), на третьем – ОАО «Биссоло Габриэле Фарм» (7315 кг).

Радуют результаты и в текущем году – по состоянию на 18 мая среднесуточный удой на 1 корову по району составил 18,26 кг, (+ 1,37 кг к уровню за аналогичный период прошлого года). Залог успеха – строгое соблюдение технологического регламента и качественная кормовая база.

Важную роль в достижении количественного и качественного роста играет современная инфраструктура, в этом направлении в районе активно работают. Только в минувшем году было завершено строительство МТФ на 1100 голов с воспроизводством стада в аг. Лука (КСУП «Племзавод «Дружба»), проведена реконструкция МТФ «Ходыничи» (ОАО «Радонежское»), МТФ «Шиповичи» (ОАО «Батчи»), в настоящее время ведётся строительство МТК на 1200 голов в д. Девятки (ОАО «Батчи»), МТФ на 777 голов в д. Острово (ОАО «Стригово»), завершается реконструкция МТФ в аг. Хидры (СПК «Восходящая заря»).

Ежегодно обновляется машинно-тракторный парк. Так, в 2019 году в хозяйства района поступили 35 новых тракторов, в том числе 2 энергонасыщенных, 4 комбайна, обновляется парк смесителей-кормораздатчиков. Постоянно приобретается новая кормозаготовительная техника, в том числе широкозахватные косилки, обновляется парк посевных и почвообрабатывающих агрегатов.

О тружениках села в первом выпуске рубрики “Время реальных дел”

Уборка зерновых в ОАО “Городец-агро”

В агропромышленном комплексе района работы всегда много. Люди, выбирающие для себя труд на родной земле, понимают, какая ответственность возлагается на них, ведь они обеспечивают благосостояние не только своего региона,  но и всей страны. Работу с будущими кадрами специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома совместно с профильными учебными заведениями страны начинают уже со школьной скамьи. Постоянно востребованы трактористы-машинисты, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники и многие другие специалисты. Желающие могут заключить договор о целевой подготовке, который является гарантией успешного поступления и последующего трудоустройства – таким студентам сельскохозяйственные организации производят доплаты к стипендиям.

Только в 2019 году в сельскохозяйственные организации Кобринского района было распределено 11 специалистов с высшим и 36 со средним специальным образованием. Каждому из вчерашних студентов по месту работы предлагается жильё, надбавки к заработной плате и возможности для карьерного роста.

Страна видит своих героев, удостаивает их высоких наград. С 2015 года медалью «За трудовые заслуги» были награждены главный агроном СПК «Восходящая заря» Василий Микитюк, тракторист-машинист ОАО «Городец-агро» Александр Зановский, председатель СПК «Восходящая заря» Татьяна Демидюк, главный ветеринарный врач СПК «Восходящая заря» Сергей Петровский, Государственной Почётной грамоты Совета министров Республики Беларусь был удостоен тракторист-машинист ОАО «Покровский Юрий Сидорук. И это – только некоторые примеры беззаветной преданности своему делу и самоотверженного труда во благо нашей родной Кобринщины.

Дмитрий БЕЛОВ.

 
 
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О тружениках села в первом выпуске рубрики “Время реальных дел”
 
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