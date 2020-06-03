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В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома

03.06.2020 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 июня около половины третьего дня в деревне Иванова Слобода Лельчицкого района лесник спас из огня двух детей.

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей горела кровля дома, а также пламенем была охвачена стоящая рядом хозпостройка. Дети, проживавшие в доме, уже были на улице.

В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома
Фото: МЧС Беларуси 

Выяснилось, что лесник заметил горящее здание. Он попытался войти через дверь, но там уже был огонь. Тогда мужчина проник внутрь через окно и вынес двух детей. Несовершеннолетние не пострадали.

В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома
Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был потушен подразделениями МЧС. Огнём уничтожены хозпостройка и кровля дома, повреждены потолочное перекрытие и имущество в нём. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.

В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома
Фото: МЧС Беларуси 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 июня около половины третьего дня в деревне Иванова Слобода Лельчицкого района лесник спас из огня двух детей. По сведениям МЧС Беларуси, к...
 
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