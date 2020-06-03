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В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июня около половины третьего дня в деревне Иванова Слобода Лельчицкого района лесник спас из огня двух детей.
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Выяснилось, что лесник заметил горящее здание. Он попытался войти через дверь, но там уже был огонь. Тогда мужчина проник внутрь через окно и вынес двух детей. Несовершеннолетние не пострадали.
Пожар был потушен подразделениями МЧС. Огнём уничтожены хозпостройка и кровля дома, повреждены потолочное перекрытие и имущество в нём. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
На неделе в Минске горела комната в четырёхэтажке.
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Новости Беларуси. 2 июня около половины третьего дня в деревне Иванова Слобода Лельчицкого района лесник спас из огня двух детей. По сведениям МЧС Беларуси, к...
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