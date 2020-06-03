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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяный водитель в Столбцах вступил с инспектором ГАИ в схватку на медосвидетельствовании Видео опубликовано на сайте МВД. Как сообщается, ночью наряд ГАИ остановил Mazda. За рулем был 31-летний житель райцентра, от которого исходил запах алкоголя....

Видео опубликовано на сайте МВД.Как сообщается, ночью наряд ГАИ остановил Mazda. За рулем был 31-летний житель райцентра, от которого исходил запах алкоголя. Выяснилось, что машина принадлежит знакомой мужчины, а у него самого нет прав. Было решено отвезти водителя в больницу на освидетельствование. Кстати, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила свыше 1,2 промилле. Задержанный всячески уговаривал отпустить его, а в кабинете медика конфликт достиг своего апогея. Сейчас задержанный в ИВС. Известно, что фигурант уроженец Грузии. И ранее он привлекался к уголовной ответственности за уклонение от содержания детей, а наказание в виде химии просто проигнорировал.