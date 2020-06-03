|
Первый человек пожаловался в прокуратуру на принуждение подписываться за Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Правозащитница Алена Маслюкова из Светлогорска пожаловалась в прокуратуру из-за использования административного ресурса для сбора подписей за Александра Лукашенко. Об этом
По словам Маслюковой, всю прошлую неделю она получала сообщения о том, что на разных предприятиях города (включая «СветлогорскХимволокно», целлюлозно-картонный комбинат и другие госучреждения) на людей оказывалось давление, чтобы они подписывались за выдвижение Лукашенко в кандидаты.
Также правозащитнице передали, что председатель Светлогорской окружной избирательной комиссии Константин Петровский якобы лично ездил по предприятиям, и именно после его визита начиналось принуждение ставить подписи за действующего президента. Маслюкова посчитала это недопустимым – и потребовала от прокуратуры провести проверку.
Мы уже
|
Свежие газеты
Архив (Разное)