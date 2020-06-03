Первый человек пожаловался в прокуратуру на принуждение подписываться за Лукашенко

Источник материала: KYKY

Правозащитница Алена Маслюкова из Светлогорска пожаловалась в прокуратуру из-за использования административного ресурса для сбора подписей за Александра Лукашенко. Об этом пишет «Свобода».

По словам Маслюковой, всю прошлую неделю она получала сообщения о том, что на разных предприятиях города (включая «СветлогорскХимволокно», целлюлозно-картонный комбинат и другие госучреждения) на людей оказывалось давление, чтобы они подписывались за выдвижение Лукашенко в кандидаты.

Также правозащитнице передали, что председатель Светлогорской окружной избирательной комиссии Константин Петровский якобы лично ездил по предприятиям, и именно после его визита начиналось принуждение ставить подписи за действующего президента. Маслюкова посчитала это недопустимым – и потребовала от прокуратуры провести проверку.

Мы уже рассказывали , что претендующий на пост президента Беларуси Виктор Бабарико отнес в ЦИК доказательства того, что в вузах, на предприятиях, в общественных объединениях людей заставляют подписываться за Лукашенко. Бабарико предложил либо отказать ему в регистрации кандидатом, либо вынести предупреждение. Внимательно наблюдаем за тем, что ответит Центризбирком.