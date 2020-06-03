БПС-Сбербанк запустил Samsung Pay по картам Visa в любой валюте

Источник материала: Myfin

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Samsung Pay позволяет совершать покупки везде, где принимают банковские карты. Сервис «дружит» даже с терминалами, которые не поддерживают возможность бесконтактной оплаты. Также можно бесконтактно рассчитываться за проезд в столичном транспорте и совершать покупки в интернете без ввода реквизитов. Комиссия при этом не взимается.



В Samsung Pay реализована трехуровневая защита. Вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен, который является уникальным для каждого устройства. Это позволяет скрыть фактические данные карты и обеспечить конфиденциальность. Для большей надежности каждую операцию нужно подтвердить отпечатком пальца или PIN-кодом приложения.

«Внедрение новой возможности расчетов по картам Visa прошло на базе собственного процессингового центра, на который банк успешно перешел в конце апреля. Теперь держатели карт Visa БПС-Сбербанка получили доступ к технологичному сервису бесконтактной оплаты – Samsung Pay. Это позволяет свободно и безопасно платить смартфоном и носимыми устройствами, причем в любой валюте, – отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. – Сейчас вектор наших действий направлен на сокращение времени вывода на рынок современных банковских решений, что позволит удерживать технологическое лидерство в финансовой сфере».