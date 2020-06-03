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Летом ожидается прибытие посла США в Беларусь
03.06.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Посол США может прибыть в Беларусь этим летом. Об этом заявила временный поверенный в делах США Дженифер Мур, которая приняла участие в памятной церемонии, посвященной встрече на Эльбе.
«Я рада находиться здесь в тот момент, когда наши двусторонние отношения улучшаются, когда уже этим летом в Беларусь приедет наш американский посол и наши народы обнаружат, что у нас есть больше общего, чем различного», – цитирует
Как сообщалось, Беларусь и США в этом году заявляли о намерении обменяться послами. В связи с этим американская сторона искала место под строительство диппредставительства.
Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Она может стать первом послом США в Беларуси с 2008 года. До этого она являлась заместителем постпреда США при НАТО, временным поверенным в делах США в России, работала в американских посольствах в Грузии и Украине.
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Посол США может прибыть в Беларусь этим летом. Об этом заявила временный поверенный в делах США Дженифер Мур, которая приняла участие в памятной церемонии,...
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