Летом ожидается прибытие посла США в Беларусь

Источник материала: Ежедневник

Посол США может прибыть в Беларусь этим летом. Об этом заявила временный поверенный в делах США Дженифер Мур, которая приняла участие в памятной церемонии, посвященной встрече на Эльбе.

«Я рада находиться здесь в тот момент, когда наши двусторонние отношения улучшаются, когда уже этим летом в Беларусь приедет наш американский посол и наши народы обнаружат, что у нас есть больше общего, чем различного», – цитирует БелТА слова Дженифер Мур.

Как сообщалось, Беларусь и США в этом году заявляли о намерении обменяться послами. В связи с этим американская сторона искала место под строительство диппредставительства.

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Она может стать первом послом США в Беларуси с 2008 года. До этого она являлась заместителем постпреда США при НАТО, временным поверенным в делах США в России, работала в американских посольствах в Грузии и Украине.