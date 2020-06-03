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Sega представила крошечную игровую приставку Game Gear Micro. Цена - меньше 50 долларов

03.06.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sega в честь своего 60-летия представила новую портативную игровую приставку Game Gear Micro. Об этом пишет The Verge.


Устройство выпускается в четырех разных версиях. Каждая модель выпускается в определенном цвете с набором предустановленных игр. В активе также экран на 1,15 дюйма, монодинамик и разъем для подключения наушников. Питание идет через две батарейки типа ААА или через USB. Габариты устройства такие: 80×43×20 мм.

Издание iXBT пишет, что черная Sega Game Gear Micro получила такие игры: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run и Royal Stone. Голубая — Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale и Baku Baku Animal. Желтая — Shining Force Gaiden: Ensei — Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict и Nazopuyo Aruru no Ru. Красная — Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi и Columns.

Приставка стоит около 46 долларов, продажи в Японии стартуют в октябре этого года.

Ниже — цены других игровых приставок:

 
 
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