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Sega представила крошечную игровую приставку Game Gear Micro. Цена - меньше 50 долларов
Источник материала: Tut.by
Sega в честь своего 60-летия представила новую портативную игровую приставку Game Gear Micro. Об этом пишет
Устройство выпускается в четырех разных версиях. Каждая модель выпускается в определенном цвете с набором предустановленных игр. В активе также экран на 1,15 дюйма, монодинамик и разъем для подключения наушников. Питание идет через две батарейки типа ААА или через USB. Габариты устройства такие: 80×43×20 мм.
Издание
Приставка стоит около 46 долларов, продажи в Японии стартуют в октябре этого года.
Ниже — цены других игровых приставок:
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Продажи в Японии стартуют в октябре этого года.
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