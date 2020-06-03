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Ремонт в квартире минских дизайнеров: деревянные потолки, стены и велосипед в гостиной
Источник материала: Tut.by
На вторичном рынке жилья Минска, на «Куфар. Недвижимость» появилось интересное предложение: двухкомнатная квартира в сталинке, ремонт в которой хозяева-дизайнеры сделали для себя. Ее особенность — во множестве интересных решений, которые, возможно, понравятся и вам. Подробнее об этой квартире — в материале REALTY.TUT.BY.
Прихожая
Квартира расположена в старом зеленом районе на улице Коржа, 3. Дом — упрощенный вариант сталинки. Ремонт хозяева делали с учетом того, что площадь «двушки» совсем небольшая, всего 38 квадратных метров. Поэтому каждый сантиметр площади они старались использовать максимально функционально.
В прихожей хозяева обнажили часть кирпичной кладки, чтобы подчеркнуть возраст дома, его историю.
Гостиная и кухня
Основной посыл ремонта этой квартиры, говорят хозяева-дизайнеры, экологичность. Именно поэтому в отделке интерьера было по максимуму использовано дерево. Это и обшивка части стены в спальне и гостиной, и потолки с балками. Все деревянные элементы были пропитаны специальными маслами, которые позволяют сохранить рисунок дерева.
Спальня
Несмотря на небольшую площадь спальни, в ней нашлось место и для большой кровати у окна, и полноценного рабочего места. Подиум в этой истории послужил отличным и вместительным местом для хранения вещей.
Санузел
Квартира продается за 143,7 тысячи рублей, или 59,9 тысячи в долларовом эквиваленте.
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