Ремонт в квартире минских дизайнеров: деревянные потолки, стены и велосипед в гостиной

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья Минска, на «Куфар. Недвижимость» появилось интересное предложение: двухкомнатная квартира в сталинке, ремонт в которой хозяева-дизайнеры сделали для себя. Ее особенность — во множестве интересных решений, которые, возможно, понравятся и вам. Подробнее об этой квартире — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Прихожая

Квартира расположена в старом зеленом районе на улице Коржа, 3. Дом — упрощенный вариант сталинки. Ремонт хозяева делали с учетом того, что площадь «двушки» совсем небольшая, всего 38 квадратных метров. Поэтому каждый сантиметр площади они старались использовать максимально функционально.



Фото: предоставлено собственниками квартиры



Фото: предоставлено собственниками квартиры

В прихожей хозяева обнажили часть кирпичной кладки, чтобы подчеркнуть возраст дома, его историю.



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Гостиная и кухня

Основной посыл ремонта этой квартиры, говорят хозяева-дизайнеры, экологичность. Именно поэтому в отделке интерьера было по максимуму использовано дерево. Это и обшивка части стены в спальне и гостиной, и потолки с балками. Все деревянные элементы были пропитаны специальными маслами, которые позволяют сохранить рисунок дерева.



Фото: предоставлено собственниками квартиры



Фото: предоставлено собственниками квартиры



Фото: предоставлено собственниками квартиры



Фото: предоставлено собственниками квартиры



Фото: предоставлено собственниками квартиры

Спальня

Несмотря на небольшую площадь спальни, в ней нашлось место и для большой кровати у окна, и полноценного рабочего места. Подиум в этой истории послужил отличным и вместительным местом для хранения вещей.



Фото: предоставлено собственниками квартиры



Фото: предоставлено собственниками квартиры

Санузел



Фото: предоставлено собственниками квартиры

Квартира продается за 143,7 тысячи рублей, или 59,9 тысячи в долларовом эквиваленте.