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Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник на двух колёсах. Сегодня – Международный день велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он ежегодно отмечается 3 июня. Дата учреждена в 2018 году Генассамблеей ООН. День экологичного транспорта отмечают в Беларуси и ещё 55 государствах планеты.
Евгений Королёк, двукратный чемпион мира по велоспорту:
Стараюсь держать свою форму в хорошем тонусе, чтобы в любой момент достойно выступить на соревнованиях.
Сергей Репкин, ректор БГУФК:
По результатам последних исследований, белорусы оказались одними из самых преданных поклонников двухколёсного транспорта. Минск вошёл в ТОП-3 велосипедных городов. Возглавила рейтинг Москва, затем следует Санкт-Петербург и Минск. Список составлен по результатам измерения длины городских велодорожек и велополос, а также экологичных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях. История этого транспорта насчитывает уже 200 лет.
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Новости Беларуси. Праздник на двух колёсах. Сегодня – Международный день велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он ежегодно отмечается 3 июня....
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