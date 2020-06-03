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Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда

03.06.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздник на двух колёсах. Сегодня Международный день велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он ежегодно отмечается 3 июня. Дата учреждена в 2018 году Генассамблеей ООН. День экологичного транспорта отмечают в Беларуси и ещё 55 государствах планеты.

Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда


В Минске на площадке физкультурного университета представители Беларуси и Туркменистана отметили день велосипеда символическим велопробегом. Не остались в стороне и сборная Беларуси по велоспорту, а также представители профессиональной команды «Минск». В их числе двукратный чемпион мира Евгений Королёк.

Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда

Евгений Королёк, двукратный чемпион мира по велоспорту:
В городе Минске достаточно всего, чтобы выехать, прокатиться на велосипеде. Очень много велодорожек, все условия созданы. Садись на велосипед да катайся.

Стараюсь держать свою форму в хорошем тонусе, чтобы в любой момент достойно выступить на соревнованиях.

Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда


В Беларуси уже давно полюбили стального коня, ведь он позволяет быть мобильным, экологичным, экономным, а главное – положительно влияет на здоровье. Город наводнён прокатными велосипедами, многие предпочитают двухколёсного друга современным автомобилям.

Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда

Сергей Репкин, ректор БГУФК:
Всем заметно, что в городе Минске Республики Беларусь велодвижение развивается достаточно динамично. Появляется очень большое количество велодорожек. С моей «раскладушкой» я езжу лет 10, и она мне служит верой и правдой.  

Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда


Назаргулы Шагулыев, Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Беларуси:
Мы дружественная страна, Беларусь – Туркменистан. Здесь, в Беларуси, учится более 10 тысяч наших юношей и девушек,  в том числе и здесь, в Белорусском государственном физическом университете. В прошлые годы в других местах, точках Беларуси, мы праздновали вместе с белорусами.

Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда

По результатам последних исследований, белорусы оказались одними из самых преданных поклонников двухколёсного транспорта. Минск вошёл в ТОП-3 велосипедных городов. Возглавила рейтинг Москва, затем следует Санкт-Петербург и Минск. Список составлен по результатам измерения длины городских велодорожек и велополос, а также экологичных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях. История этого транспорта насчитывает уже 200 лет.  

Люди в материале: Евгений Королек, Назаргулы Шагулыев, Сергей Репкин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздник на двух колёсах. Сегодня – Международный день велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он ежегодно отмечается 3 июня....
 
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