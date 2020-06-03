Левандовски - космос. Он вырос под Варшавой, в 16 потерял отца, а у его жены - черный пояс по каратэ

Источник материала: Tut.by

В Бундеслиге не осталось команд, ворота которых не расстреливал бы польский снайпер Роберт Левандовски. В свои 31 он является лучшим форвардом планеты и делает все, чтобы годы не сказывались на результативности. Левандовски сидит на строгой диете жены, работает с тренером по сну и почти не употребляет алкоголь. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук рассказывает историю футболиста, который из неперспективного польского игрока превратился в баварскую «машину» по заколачиванию голов.



Фото из инстаграма Роберта Левандовского

Семья спортсменов и спарринги с собакой

Роберт Левандовски родился в спортивной семье. Мама Ивона — профессиональная волейболистка, отец Кшиштоф — дзюдоист. Они познакомились в очереди к врачу, а через месяц сыграли свадьбу. Первым ребенком в семье стала дочь Милена, а второго увлеченные спортсмены и не планировали. Но в 1988 году на свет появился Роберт, которого в детстве чаще называли Бобеком.

Родители пробовали вырастить из него дзюдоиста и бегуна, но мальчику было интереснее набивать мяч и изощренно бить по воротам. Его главным спарринг-партнером в детстве была собака Кокуся, с которой Левандовски часто гонялся наперегонки в родном городке Лешно, который по размерам сопоставим с белорусским Кобрином.



Фото из инстаграма Роберта Левандовского

Роберт попал в футбольную секцию в восемь лет. Единственным клубом, который согласился принять щупленького спортсмена, стала «Варсовия». На дорогу на тренировки в Варшаву приходилось тратить полтора часа в одну сторону.

— Роберт не был самым талантливым в «Варсовии», но другие игроки пропускали занятия из-за ушиба пальца или боли в животе, а Бобек не пришел бы на тренировку только из-за конца света, — цитата одного из тренеров столичного клуба.

Левандовски был не самым прилежным подростком: свою первую травму колена он получил, подглядывая за девочками в душе.



Фото из инстаграма Роберта Левандовского

А однажды, разозлившись на учительницу биологии в школе, футболист даже запустил в нее скамейкой. К счастью, та оказалась легкой, а замах футболиста, остается надеяться, не такой силы и точности, как его удары с лету.

Смерть отца, приглашения из «Шахтера» и «Зенита» и мечты о Германии

Когда Роберту исполнилось 16, в семье Левандовских случилась горе. Через пару дней после операции по удалению опухоли от инсульта умер Кшиштоф Левандовски. Избежать депрессии Роберту тогда помог футбол, в который подросток окунулся с головой.



Фото из инстаграма Роберта Левандовского

Правда, в 18 лет Левандовски, к тому моменту защищавший уже цвета дубля варшавской «Легии», получил обидную травму. После нескольких недель восстановления он вернулся на поле, но клуб расторг контракт с форвардом. Роберт был разбит, а его мама в отчаянии позвонила директору «Варсовии», воспитанником которой был нападающий, и попросила подыскать для сына «хоть что-то».

Дальше в биографии футболиста значатся скромный «Знич» из Прушкува, познанский «Лех» … и перекресток, на котором Левандовски мог свернуть в очень разных направлениях, но, кажется, выбрал правильное.



Фото из инстаграма Роберта Левандовского

В 2009 году 20-летнему Роберту уже предлагали контракты «Боруссия», «Дженоа» и «Блэкберн», но он остался в «Лехе» на второй год, чтобы помочь польскому клубу оформить долгожданное чемпионство («Лех» обещал футболисту существенно поднять зарплату, но не сдержал слово. А вот Роберт свою часть уговора выполнил: помог с золотом и стал лучшим бомбардиром польской лиги по итогам сезона).

В 2010-м за снайпером из Польши охотились лидеры российского и украинского чемпионатов, «Фенербахче» из Турции, но Роберт мечтал только о западе, а еще точнее — о Германии, воспоминания о которой сформировались еще в раннем детстве.



Роберт Левандовски с мамой. Фото из инстаграма футболиста

Левандовски дождался повторного предложения от «Боруссии» в 2010-м. Со второй попытки Юргену Клоппу удалось заполучить польского форварда. Роберт отыграл в Дортмунде четыре сезона, и в 2013-м пробился с командой в немецкий финал Лиги чемпионов, где подопечные Клоппа проиграли «Баварии».

Именно Мюнхен по иронии судьбы с 2014-го станет новым домом для Роберта Левандовского — он переходит в «Баварию» Гвардиолы.

Тренер по сну и диета жены, где под запретом все сладости и «молочка»



Фото из инстаграма Роберта Левандовски

С тех пор прошло шесть лет, наставники менялись, но талант Левандовского с каждым сезоном раскрывается все стремительней и неожиданней.

В 31 поляк уверяет, что совершенно не чувствует себя на свои годы. И в этом нет никакой магии — исключительно скрупулезный труд.

Роберт уделяет огромное внимание тренировочному процессу, восстановлению, питанию и режиму сна.

Его личный диетолог — супруга Анна, в 2013-м ставшая чемпионкой мира по каратэ. Они поженились в том же году и уже воспитывают двух дочерей.



Фото из инстаграма Роберта Левандовского

Сегодня Анна Левандовска — профессиональный нутрициолог и тренер по TRX. Она окончила Варшавскую академию физического воспитания и теперь развивает собственный проект — Healthy Plan by Ann. Девушка помогает клиентам сбросить лишний вес и поддерживать хорошую физическую форму.

Роберт называет жену экспертом по диетам. Она помогла футболисту наладить подходящий его образу жизни рацион питания. Например, из меню поляка исчезли молочные продукты, сладости и алкоголь (за редким исключением допускается бокал красного вина).



Фото из инстаграма Роберта Левандовского

А еще изменилась последовательность подачи блюд: например, обедать Роберт Левандовски начинает с фруктов, а заканчивает трапезу супом. Говорит, благодаря такому подходу он чувствует себя энергичнее.

Футболист как-то рассказывал, что партнеры по «Боруссии», заметив нестандартный рацион Левандовского и его эффективность, также обращались за советами к каратистке Анне.

Еще один важный фактор, влияющий на хорошее самочувствие спортсмена, — грамотное восстановление. Благодаря супруге Роберт практически освобожден от домашних хлопот и имеет достаточно времени на сон и отдых.



Фото из инстаграма Роберта Левандовского

С недавних пор Левандовски даже работает с персональным тренером по сну и восстановлению.

— Мы регулярно встречаемся и обсуждаем детали того, как я мог бы лучше восстанавливаться. Тренер объяснил мне, насколько важно полностью избавиться от источников света в комнате для сна. Мы также обсуждали позицию, в которой я должен спать. Я правша и нога у меня тоже правая, поэтому мне лучше спать на левом боку. Я стараюсь практиковать позу, о которой мы договорились, но, разумеется, трудно находиться в ней все время, — пояснял сам нападающий.



Фото из инстаграма Роберта Левандовского

На вопрос, чувствует ли капитан сборной Польши себя неполноценным футболистом из-за отсутствия кубка Лиги чемпионов в копилке трофеев, Левандовски как-то ответил :

— Конечно, я хочу когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов. С другой стороны, я знаю, что этот турнир — лотерея. На таком высоком уровне часто все зависит от мелочей, для такого титула все должно совпасть.