ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Левандовски - космос. Он вырос под Варшавой, в 16 потерял отца, а у его жены - черный пояс по каратэ

03.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бундеслиге не осталось команд, ворота которых не расстреливал бы польский снайпер Роберт Левандовски. В свои 31 он является лучшим форвардом планеты и делает все, чтобы годы не сказывались на результативности. Левандовски сидит на строгой диете жены, работает с тренером по сну и почти не употребляет алкоголь. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук рассказывает историю футболиста, который из неперспективного польского игрока превратился в баварскую «машину» по заколачиванию голов.


Фото из инстаграма Роберта Левандовского

Семья спортсменов и спарринги с собакой

Роберт Левандовски родился в спортивной семье. Мама Ивона — профессиональная волейболистка, отец Кшиштоф — дзюдоист. Они познакомились в очереди к врачу, а через месяц сыграли свадьбу. Первым ребенком в семье стала дочь Милена, а второго увлеченные спортсмены и не планировали. Но в 1988 году на свет появился Роберт, которого в детстве чаще называли Бобеком.

Родители пробовали вырастить из него дзюдоиста и бегуна, но мальчику было интереснее набивать мяч и изощренно бить по воротам. Его главным спарринг-партнером в детстве была собака Кокуся, с которой Левандовски часто гонялся наперегонки в родном городке Лешно, который по размерам сопоставим с белорусским Кобрином.


Фото из инстаграма Роберта Левандовского

Роберт попал в футбольную секцию в восемь лет. Единственным клубом, который согласился принять щупленького спортсмена, стала «Варсовия». На дорогу на тренировки в Варшаву приходилось тратить полтора часа в одну сторону.

— Роберт не был самым талантливым в «Варсовии», но другие игроки пропускали занятия из-за ушиба пальца или боли в животе, а Бобек не пришел бы на тренировку только из-за конца света, — цитата одного из тренеров столичного клуба.

Левандовски был не самым прилежным подростком: свою первую травму колена он получил, подглядывая за девочками в душе.


Фото из инстаграма Роберта Левандовского

А однажды, разозлившись на учительницу биологии в школе, футболист даже запустил в нее скамейкой. К счастью, та оказалась легкой, а замах футболиста, остается надеяться, не такой силы и точности, как его удары с лету.

Смерть отца, приглашения из «Шахтера» и «Зенита» и мечты о Германии

Когда Роберту исполнилось 16, в семье Левандовских случилась горе. Через пару дней после операции по удалению опухоли от инсульта умер Кшиштоф Левандовски. Избежать депрессии Роберту тогда помог футбол, в который подросток окунулся с головой.


Фото из инстаграма Роберта Левандовского

Правда, в 18 лет Левандовски, к тому моменту защищавший уже цвета дубля варшавской «Легии», получил обидную травму. После нескольких недель восстановления он вернулся на поле, но клуб расторг контракт с форвардом. Роберт был разбит, а его мама в отчаянии позвонила директору «Варсовии», воспитанником которой был нападающий, и попросила подыскать для сына «хоть что-то».

Дальше в биографии футболиста значатся скромный «Знич» из Прушкува, познанский «Лех» … и перекресток, на котором Левандовски мог свернуть в очень разных направлениях, но, кажется, выбрал правильное.


Фото из инстаграма Роберта Левандовского

В 2009 году 20-летнему Роберту уже предлагали контракты «Боруссия», «Дженоа» и «Блэкберн», но он остался в «Лехе» на второй год, чтобы помочь польскому клубу оформить долгожданное чемпионство («Лех» обещал футболисту существенно поднять зарплату, но не сдержал слово. А вот Роберт свою часть уговора выполнил: помог с золотом и стал лучшим бомбардиром польской лиги по итогам сезона).

В 2010-м за снайпером из Польши охотились лидеры российского и украинского чемпионатов, «Фенербахче» из Турции, но Роберт мечтал только о западе, а еще точнее — о Германии, воспоминания о которой сформировались еще в раннем детстве.


Роберт Левандовски с мамой. Фото из инстаграма футболиста

Левандовски дождался повторного предложения от «Боруссии» в 2010-м. Со второй попытки Юргену Клоппу удалось заполучить польского форварда. Роберт отыграл в Дортмунде четыре сезона, и в 2013-м пробился с командой в немецкий финал Лиги чемпионов, где подопечные Клоппа проиграли «Баварии».

Именно Мюнхен по иронии судьбы с 2014-го станет новым домом для Роберта Левандовского — он переходит в «Баварию» Гвардиолы.

Тренер по сну и диета жены, где под запретом все сладости и «молочка»


Фото из инстаграма Роберта Левандовски

С тех пор прошло шесть лет, наставники менялись, но талант Левандовского с каждым сезоном раскрывается все стремительней и неожиданней.

В 31 поляк уверяет, что совершенно не чувствует себя на свои годы. И в этом нет никакой магии — исключительно скрупулезный труд.

Роберт уделяет огромное внимание тренировочному процессу, восстановлению, питанию и режиму сна.

Его личный диетолог — супруга Анна, в 2013-м ставшая чемпионкой мира по каратэ. Они поженились в том же году и уже воспитывают двух дочерей.


Фото из инстаграма Роберта Левандовского

Сегодня Анна Левандовска — профессиональный нутрициолог и тренер по TRX. Она окончила Варшавскую академию физического воспитания и теперь развивает собственный проект — Healthy Plan by Ann. Девушка помогает клиентам сбросить лишний вес и поддерживать хорошую физическую форму.

Роберт называет жену экспертом по диетам. Она помогла футболисту наладить подходящий его образу жизни рацион питания. Например, из меню поляка исчезли молочные продукты, сладости и алкоголь (за редким исключением допускается бокал красного вина).


Фото из инстаграма Роберта Левандовского

А еще изменилась последовательность подачи блюд: например, обедать Роберт Левандовски начинает с фруктов, а заканчивает трапезу супом. Говорит, благодаря такому подходу он чувствует себя энергичнее.

Футболист как-то рассказывал, что партнеры по «Боруссии», заметив нестандартный рацион Левандовского и его эффективность, также обращались за советами к каратистке Анне.

Еще один важный фактор, влияющий на хорошее самочувствие спортсмена, — грамотное восстановление. Благодаря супруге Роберт практически освобожден от домашних хлопот и имеет достаточно времени на сон и отдых.


Фото из инстаграма Роберта Левандовского

С недавних пор Левандовски даже работает с персональным тренером по сну и восстановлению.

— Мы регулярно встречаемся и обсуждаем детали того, как я мог бы лучше восстанавливаться. Тренер объяснил мне, насколько важно полностью избавиться от источников света в комнате для сна. Мы также обсуждали позицию, в которой я должен спать. Я правша и нога у меня тоже правая, поэтому мне лучше спать на левом боку. Я стараюсь практиковать позу, о которой мы договорились, но, разумеется, трудно находиться в ней все время, — пояснял сам нападающий.


Фото из инстаграма Роберта Левандовского

На вопрос, чувствует ли капитан сборной Польши себя неполноценным футболистом из-за отсутствия кубка Лиги чемпионов в копилке трофеев, Левандовски как-то ответил:

— Конечно, я хочу когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов. С другой стороны, я знаю, что этот турнир — лотерея. На таком высоком уровне часто все зависит от мелочей, для такого титула все должно совпасть.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук рассказывает историю футболиста, который из неперспективного польского игрока превратился в баварскую «машину» по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Садись да катайся! В Беларуси отмечают Международный день велосипеда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика