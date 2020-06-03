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Движение транспорта в Минске изменится из-за строительных работ по ул. Жуковского

03.06.2020 15:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске с 6 по 29 июня будет изменена работа пассажирского транспорта по ул. Жуковского на участке ул. Могилевской до ул. Воронянского. Это связано с проведением строительных работ, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГП «Столичный транспорт и связь».

Автобусы маршрута № 24 в направлении ДС Зеленый Луг-6 будут двигаться по улицам Воронянского, Чкалова, Московской, проспекту Независимости, улице Городской Вал, Немига и дальше по маршруту, выполняя на изменяемом участке остановки «Ковальская Слобода», «Радищева», «Гостиница Спутник», «Академия управлении», «пл. Независимости». В направлении РК Воронянского автобусы будут ходить по ул. Мясникова, Московской, Чкалова, Воронянского (выполняя все промежуточные остановки на изменяемом участке). 

Автобусы маршрутов № 65, 1146-ТК, 1346-ТК со стороны ДС Лошица-2 станут двигаться по улицам Володько, Могилевской, Толстого и дальше по маршрутам, выполняя промежуточные остановки на изменяемом участке. В направлении ДС Лошица-2 – по улицам Мясникова, Московской, Могилевской, Володько и далее по маршрутам (выполняя все промежуточные остановки на изменяемом участке). 

Автобусы маршрута № 4Д на участке от улицы Володько будут ходить по улицам Воронянского, Чкалова и Московской в обоих направлениях (выполняя все промежуточные остановки на изменяемом участке).  

Автобусы № 1024-ТК в направлении Зеленого Луга от улицы Володько поедут по улицам Воронянского, Чкалова, Московской, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ленинградской, Бобруйской, Мясникова, Немига и далее по маршруту. 

ФОТО: tvnews.by

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске с 6 по 29 июня будет изменена работа пассажирского транспорта по ул. Жуковского на участке ул. Могилевской до ул. Воронянского. Это связано с проведением...
 
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