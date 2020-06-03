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БРСМ приглашает поучаствовать в онлайн опросах о студенческих отрядах
03.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродненская областная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» приглашает поучаствовать в онлайн опросах о работе студенческих отрядов.
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Гродненская областная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» приглашает поучаствовать в онлайн опросах о работе...
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