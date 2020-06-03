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«И все-таки: президент оказался прав?». Феминистка перечитала конституцию и обнаружила кое-что странное
Источник материала: Tut.by
Недавние размышления президента на тему женщин, в частности — женщин у власти вызвали бурный отклик: на эту тему
— Я перечитала конституцию, чтобы «сверить ориентиры». В тексте конституции всего трижды упоминаются слова «женщина» и «мужчина» — поровну. Во всех статьях речь идет о гражданах страны — равноправно. Никакого перекоса в пользу мужчин.
Но давайте внимательно почитаем Статью 32. Ее четвертый абзац я приведу полностью:
«Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья».
Прочитайте еще раз, можно вслух, если не понимаете, что тут не так.
Вроде бы все нормально? Нет.
«Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей» — это практически незаметная лингвистическая дискриминация, в которой мужчина изначально представлен как эталон, у которого есть определенные права и обязанности. И второму полу — женщинам — предоставляется то же самое.
А если бы было написано: «Женщинам и мужчинам обеспечивается предоставление равных возможностей в получении образования и далее по тексту»? Теперь чувствуете разницу? Все люди равны, но некоторые — равнее.
Это тот случай, когда даже в текст Конституции, которая проходит тысячи согласований и экспертиз, закралась едва уловимая примета дискриминации. Тот случай, когда президент высказал, по моему мнению, немыслимую для цивилизованной страны вещь и угадал.
Наша страна рапортует о том, что
Другие страны должны были бы обзавидоваться: как угнаться за равноправной Беларусью? Подсказываем: записывайте всех школьных завучей, всех заведующих детскими садами в руководительниц и их заместителей — и все, профит! Ваши цифры побьют все рекорды, а на деле вы и так действительно считаете женщин равноправными членами общества.
В отличие от Беларуси, у которой даже в Конституции есть нюанс.
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«И все-таки: президент оказался прав?». Феминистка перечитала конституцию и обнаружила кое-что странное
«У нас конституция не под женщину». А ведь это правда. Когда эмоции улеглись, можно увидеть кое-что новое в основном законе Беларуси.
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