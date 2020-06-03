«И все-таки: президент оказался прав?». Феминистка перечитала конституцию и обнаружила кое-что странное

Источник материала: Tut.by

Недавние размышления президента на тему женщин, в частности — женщин у власти вызвали бурный отклик: на эту тему высказались многие , а одна из бизнес-леди направила жалобу в Центризбирком. Всех смутила цитата про «конституцию не под женщину», а феминистка Ольга Мурашко, авторка инстаграм-аккаунта для гендерного просвещения уверяет, что президент прав. И объясняет почему.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я перечитала конституцию, чтобы «сверить ориентиры». В тексте конституции всего трижды упоминаются слова «женщина» и «мужчина» — поровну. Во всех статьях речь идет о гражданах страны — равноправно. Никакого перекоса в пользу мужчин.

Но давайте внимательно почитаем Статью 32. Ее четвертый абзац я приведу полностью:

«Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья».

Прочитайте еще раз, можно вслух, если не понимаете, что тут не так.

Вроде бы все нормально? Нет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей» — это практически незаметная лингвистическая дискриминация, в которой мужчина изначально представлен как эталон, у которого есть определенные права и обязанности. И второму полу — женщинам — предоставляется то же самое.

А если бы было написано: «Женщинам и мужчинам обеспечивается предоставление равных возможностей в получении образования и далее по тексту»? Теперь чувствуете разницу? Все люди равны, но некоторые — равнее.

Это тот случай, когда даже в текст Конституции, которая проходит тысячи согласований и экспертиз, закралась едва уловимая примета дискриминации. Тот случай, когда президент высказал, по моему мнению, немыслимую для цивилизованной страны вещь и угадал.

Наша страна рапортует о том, что «белорусское законодательство — гендерно нейтральное» . Мы отчитываемся перед Бюро по демократическим институтам и правам человека: у нас проводится гендерная экспертиза законодательства, разработан Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства, «треть от общей численности депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики составляют женщины; среди госслужащих их более 65%, при этом больше половины занимают должности руководителей организаций, их заместителей» и так далее.

Другие страны должны были бы обзавидоваться: как угнаться за равноправной Беларусью? Подсказываем: записывайте всех школьных завучей, всех заведующих детскими садами в руководительниц и их заместителей — и все, профит! Ваши цифры побьют все рекорды, а на деле вы и так действительно считаете женщин равноправными членами общества.

В отличие от Беларуси, у которой даже в Конституции есть нюанс.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. В тексте использованы феминитивы по просьбе автора.