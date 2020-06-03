Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии

Источник материала: Вороновская газета





Верховная рада Украины приняла законопроект о ратификации договора между Украиной и Беларусью о реадмиссии. Соответствующее решение поддержал 271 народный депутат Украины, сообщает УНН .

В пояснительной записке отмечается: с принятием проекта закона будет ратифицирован договор, что существенно упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые процедуры для возвращения граждан Беларуси в страну происхождения, а также граждан третьих стран, незаконно прибывших в Украину с территории Беларуси, назад в эту страну. Таким образом, это позволит уменьшить количество правонарушений, совершаемых иностранцами и лицами без гражданства.

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