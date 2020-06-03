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Игорь Марзалюк: «Пад выглядам пікетаў правадзілася забароненая мітынговая агітацыя. Прымітыўны папулізм ніжэй плінтуса»

03.06.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Депутат прокомментировал корреспонденту СТВ ситуацию в минувшие выходные на пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Я б нават не стаў асабліва дэталізаваць тое, што адбывалася. Адбываўся перфоманс, адбывалася імітацыя выбарчага працэсса, і пад выглядам пікетаў правадзілася забароненая мітынговая агітацыя. Вот і ўсё. Ні больш, ні менш. Прымітыўны папулізм ніжэй плінтуса. Абяцанкі, цацанкі, а дурням – радасць. Я спадзяюся, што дурняў, якія павядуцца на абяцанкі, у нашай краіне будзе мізэрная меньшасць.

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
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Депутат прокомментировал корреспонденту СТВ ситуацию в минувшие выходные на пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты.
 
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