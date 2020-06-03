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Игорь Марзалюк: «Пад выглядам пікетаў правадзілася забароненая мітынговая агітацыя. Прымітыўны папулізм ніжэй плінтуса»
Источник материала: СТВ
Депутат прокомментировал корреспонденту СТВ ситуацию в минувшие выходные на пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
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Игорь Марзалюк: «Пад выглядам пікетаў правадзілася забароненая мітынговая агітацыя. Прымітыўны папулізм ніжэй плінтуса»
Депутат прокомментировал корреспонденту СТВ ситуацию в минувшие выходные на пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты.
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