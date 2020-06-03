ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Память лейтенанта Красной Армии Александра Сильвашко почтили под Минском

03.06.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Память лейтенанта Красной Армии Александра Сильвашко почтили под Минском

В память о встрече на Эльбе, героях известной фотографии, а также в год 75-летия Великой Победы. Сегодня под Минском почтили память нашего соотечественника Александра Сильвашко.

На снимке именно он – лейтенант Красной Армии из Беларуси - жмёт руку американскому лейтенанту Уильяму Робертсону. События происходили 26 апреля 1945 года. Офицеры встретились на полуразрушенном мосту через Эльбу недалеко от немецкого города Торгау. Добирались друг к другу где ползком , где перебежками. Общались жестами. И именно это фото, облетевшее все мировые газеты, стало символом знаменитой встречи союзников по антигитлеровской коалиции. Сегодня на церемонии присутствовали представители Беларуси и США, а также Украины. В нынешнем году выяснилось, что Александр Сильвашко – уроженец соседней страны. 

После церемонии Дженнифер Мур сообщила, что прибытие в Минск посла США ожидается этим летом. На этот пост американский президент предложил заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Она может стать первым послом США в Беларуси с 2008 года.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В память о встрече на Эльбе, героях известной фотографии, а также в год 75-летия Великой Победы. Сегодня под Минском почтили память нашего соотечественника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика