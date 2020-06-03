Память лейтенанта Красной Армии Александра Сильвашко почтили под Минском

Источник материала: ОНТ

В память о встрече на Эльбе, героях известной фотографии, а также в год 75-летия Великой Победы. Сегодня под Минском почтили память нашего соотечественника Александра Сильвашко.

На снимке именно он – лейтенант Красной Армии из Беларуси - жмёт руку американскому лейтенанту Уильяму Робертсону. События происходили 26 апреля 1945 года. Офицеры встретились на полуразрушенном мосту через Эльбу недалеко от немецкого города Торгау. Добирались друг к другу где ползком , где перебежками. Общались жестами. И именно это фото, облетевшее все мировые газеты, стало символом знаменитой встречи союзников по антигитлеровской коалиции. Сегодня на церемонии присутствовали представители Беларуси и США, а также Украины. В нынешнем году выяснилось, что Александр Сильвашко – уроженец соседней страны.

После церемонии Дженнифер Мур сообщила, что прибытие в Минск посла США ожидается этим летом. На этот пост американский президент предложил заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Она может стать первым послом США в Беларуси с 2008 года.

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