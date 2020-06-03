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81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему «подарили»

03.06.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях 81-летний африканский король Ламиди Адейеми III, наследник правителей древнего государства Ойо (сейчас это одноименный штат на юго-западе Нигерии), отметил день рождения своей жены, 22-летней королевы Ануолувапо Адейеми. Вместе с двумя детьми они устроили праздничную фотосессию, позже опубликовав кадры в инстаграме, пишет spletnik.ru.


— Началась очередная прекрасная глава моей жизни. Благодарю всемогущего Бога за этот благословенный момент. Благодарю тебя, Господи, за то, что я жива, здорова, дышу, и за мою прекрасную семью, детей, друзей, сторонников и доброжелателей. Я хочу поблагодарить и моего мужа, Его Королевское Величество Ламиди Олайивола Атанда Адейеми III, рядом с которым я продолжаю учиться.

Он говорит, что человек без цели — как корабль без руля, как пьеса без сюжета. «Дорога к успеху не бывает гладкой, упорство и настойчивость — вот главные условия победы», — говорит он. Пусть он долго царствует на троне своих прославленных предков. Пусть этот год принесет мне новые возможности и подтолкнет меня к новым вершинам. С днем рождения меня! — написала королева в соцсети.

У короля Ойо 13 жен. Брак с первой был династическим — с целью укрепить власть и примирить ее противоборствующие ветви. Другие жены, как пишет пресса, в прошлом были друзьями его детей. Королеву Ануолувапо Адейеми королю «подарил» ее отец, совладелец фармацевтической компании, якобы в знак благодарности за помощь в бизнесе.

По словам королевы Ануолувапо, она вышла замуж по любви. Если верить сообщениям в прессе, женой короля она стала сразу после окончания школы, а через год после свадьбы родила близнецов. Сейчас королева учится на третьем курсе факультета политологии Ибаданского университета и увлекается модой.

 
 
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Вместе с двумя детьми они устроили праздничную фотосессию, позже опубликовав кадры в инстаграме.
 
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