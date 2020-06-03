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На Лукашенко уже подали три заявления в ЦИК и два в прокуратуру: За нарушение закона о выборах
Источник материала: Партизан
Объединенная гражданская партия (ОГП) подала заявление в ЦИК с требованием объявить Александру Лукашенко предупреждение за организацию провокаций и отказать в регистрации кандидатом в президенты.
Текст заявление опубликован на официальном
Авторы заявления утверждают, что в Гродно была организована провокация против членов инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую, а Лукашенко были известны детали этого мероприятия заранее — он о них проговорился за несколько часов до задержания во время выступления на тракторном заводе. В качестве доказательства того, что это была провокация, авторы заявления ссылаются на «многочисленные видеосвидетельства» и утверждают, что «члены инициативной группы Светланы Тихановской, в том числе Сергей Тихановский, не проявляли агрессии к кому-либо, а провокация была организована с участием людей в форме сотрудников милиции».
В связи с этим от ЦИК они требуют:
А от Генеральной прокуратуры:
Напомним, что в ЦИК и Генеральную прокуратуру уже жаловались и другие беларусы. 1 июня заявление в ЦИК из-за многочисленных нарушений законодательства о выборах со стороны Лукашенко подал потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. Он также обвинил Лукашенко в клевете и оскорблении и потребовал вынести действующему президенту предупреждение.
В этот же день с жалобой в ЦИК обратилась предприниматель Ксения Федорова, владелец маникюрных салонов и бара, из-за высказывания Лукашенко о «Конституции не под женщину». Также, по ее мнению, своим выступлением на МТЗ 28 мая действующий президент нарушил запрет на агитацию. Федорова попросила вынести Лукашенко два отдельных предупреждения.
А правозащитник Алена Маслюкова из Светлогорска пожаловалась в прокуратуру из-за использования административного ресурса для сбора подписей за Александра Лукашенко, потому что ей стали известны факты давления и принуждения ставить подписи за действующего президента. Она требует провести проверку.
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Объединенная гражданская партия (ОГП) подала заявление в ЦИК с требованием объявить Александру Лукашенко предупреждение за организацию провокаций и отказать в...
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