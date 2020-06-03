Кроссовер Hyundai Santa Fe: рестайлинг и новая платформа

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai рассекретила обновленную версию кроссовера Santa Fe, который в нынешнем виде продается с 2018 года.





Как и ожидалось, обновленная Santa Fe получила переработанные бамперы и более широкую решетку радиатора с новым рисунком (предусмотрено два варианта оформления в зависимости от версии), визуально объединенную с фарами с интегрированными T-образными дневными ходовыми огнями. Сзади узнать обновленный кроссовер можно по измененным фонарям, соединенных красной световой полоской. Появились и новые колесные диски диаметром 20 дюймов.





Преобразился и интерьер модели. Мультимедиа-система получила широкоформатный 10,25-дюймовый экран, а панель приборов теперь цифровая (с экраном на 12,3 дюйма) у всех версий «паркетника». Привычный селектор «автомата» уступил место кнопочному селектору.





Техника у модернизированного кроссовера иная — машину построена на узлах и агрегатах Kia Sorento, который совсем недавно сменил поколения. Эта же платформа лежит в основе новой Sonata, которая недавно побывала и на тест-драйве AUTO.TUT.BY. Архитектура шасси не изменилась (передние стойки McPherson и многорычажка сзади), но создатели обещают пониженный центр тяжести, более жесткий кузов, уменьшенную массу машины, улучшенные шумоизоляцию, управляемость, безопасность и топливную экономичность.





В «базе» на всех Santa Fe будет система Terrain Mode, позволяющая выбирать режимы работы ездовой электроники (Eco, Sport, Comfort, Smart, Sand, Snow и Mud). Увы, но о моторной гамме обновленного кроссовера корейцы пока не обмолвились. Известно, что наряду с традиционными ДВС у Santa Fe будут и гибридные силовые установки.





В Европе продажи обновленного Santa Fe начнутся в сентябре этого года, так что все подробности о новинке уже не за горами.