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Кроссовер Hyundai Santa Fe: рестайлинг и новая платформа

03.06.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai рассекретила обновленную версию кроссовера Santa Fe, который в нынешнем виде продается с 2018 года.


Как и ожидалось, обновленная Santa Fe получила переработанные бамперы и более широкую решетку радиатора с новым рисунком (предусмотрено два варианта оформления в зависимости от версии), визуально объединенную с фарами с интегрированными T-образными дневными ходовыми огнями. Сзади узнать обновленный кроссовер можно по измененным фонарям, соединенных красной световой полоской. Появились и новые колесные диски диаметром 20 дюймов.


Преобразился и интерьер модели. Мультимедиа-система получила широкоформатный 10,25-дюймовый экран, а панель приборов теперь цифровая (с экраном на 12,3 дюйма) у всех версий «паркетника». Привычный селектор «автомата» уступил место кнопочному селектору.


Техника у модернизированного кроссовера иная — машину построена на узлах и агрегатах Kia Sorento, который совсем недавно сменил поколения. Эта же платформа лежит в основе новой Sonata, которая недавно побывала и на тест-драйве AUTO.TUT.BY. Архитектура шасси не изменилась (передние стойки McPherson и многорычажка сзади), но создатели обещают пониженный центр тяжести, более жесткий кузов, уменьшенную массу машины, улучшенные шумоизоляцию, управляемость, безопасность и топливную экономичность.


В «базе» на всех Santa Fe будет система Terrain Mode, позволяющая выбирать режимы работы ездовой электроники (Eco, Sport, Comfort, Smart, Sand, Snow и Mud). Увы, но о моторной гамме обновленного кроссовера корейцы пока не обмолвились. Известно, что наряду с традиционными ДВС у Santa Fe будут и гибридные силовые установки.


В Европе продажи обновленного Santa Fe начнутся в сентябре этого года, так что все подробности о новинке уже не за горами.

 
 
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Компания Hyundai рассекретила внешность обновленной версии кроссовера Santa Fe, который в нынешнем виде продается с 2018 года.
 
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