|
Кроссовер Hyundai Santa Fe: рестайлинг и новая платформа
Источник материала: Tut.by
Компания Hyundai рассекретила обновленную версию кроссовера Santa Fe, который в нынешнем виде продается с 2018 года.
Как и ожидалось,
Преобразился и интерьер модели. Мультимедиа-система получила широкоформатный 10,25-дюймовый экран, а панель приборов теперь цифровая (с экраном на 12,3 дюйма) у всех версий «паркетника». Привычный селектор «автомата» уступил место кнопочному селектору.
Техника у модернизированного кроссовера иная — машину построена на узлах и агрегатах Kia Sorento, который совсем недавно сменил поколения. Эта же платформа лежит в основе новой Sonata, которая недавно побывала и на
В «базе» на всех Santa Fe будет система Terrain Mode, позволяющая выбирать режимы работы ездовой электроники (Eco, Sport, Comfort, Smart, Sand, Snow и Mud). Увы, но о моторной гамме обновленного кроссовера корейцы пока не обмолвились. Известно, что наряду с традиционными ДВС у Santa Fe будут и гибридные силовые установки.
В Европе продажи обновленного Santa Fe начнутся в сентябре этого года, так что все подробности о новинке уже не за горами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Hyundai рассекретила внешность обновленной версии кроссовера Santa Fe, который в нынешнем виде продается с 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)