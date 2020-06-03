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Президент принял с докладом председателя Госкомвоенпрома
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко,
Президенту было доложено о состоянии дел на подведомственных организациях и предприятиях Госкомвоенпрома и перспективных направлениях развития.
Также во время встречи были рассмотрены актуальные вопросы в области военных разработок, в том числе в сфере ракетостроения. В развитие рабочей поездки Александра Лукашенко 22 мая и ознакомления с соответствующей тематикой Роман Головченко проинформировал Главу государства по обсуждавшимся тогда направлениям.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, пишет БЕЛТА. Президенту было доложено о...
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