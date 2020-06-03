Президент принял с докладом председателя Госкомвоенпрома

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, пишет БЕЛТА.

Президенту было доложено о состоянии дел на подведомственных организациях и предприятиях Госкомвоенпрома и перспективных направлениях развития.

Также во время встречи были рассмотрены актуальные вопросы в области военных разработок, в том числе в сфере ракетостроения. В развитие рабочей поездки Александра Лукашенко 22 мая и ознакомления с соответствующей тематикой Роман Головченко проинформировал Главу государства по обсуждавшимся тогда направлениям.

ФОТО: БЕЛТА

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