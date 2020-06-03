Метель в польских Татрах. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки

Источник материала: СТВ

Новости Польши. В польских Татрах бушует метель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метровые сугробы в июне – нехарактерный пейзаж даже для высокогорья. Из-за вьюги видимость снизилась до 20-30 метров, а местами ничего не видно на расстоянии вытянутой руки.





Спасатели предупреждают местных жителей и отдыхающих о возможном сходе лавин и рекомендуют передвигаться лишь по проверенным маршрутам.