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Метель в польских Татрах. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки

03.06.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. В польских Татрах бушует метель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Метровые сугробы в июне – нехарактерный пейзаж даже для высокогорья. Из-за вьюги видимость снизилась до 20-30 метров, а местами ничего не видно на расстоянии вытянутой руки.

Метель в польских Татрах. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки

Спасатели предупреждают местных жителей и отдыхающих о возможном сходе лавин и рекомендуют передвигаться лишь по проверенным маршрутам. 

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Новости Польши. В польских Татрах бушует метель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Метровые сугробы в июне – нехарактерный пейзаж даже для...
 
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