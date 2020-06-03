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Шторм «Аманда» бушует в Латинской Америке. Жителей эвакуируют из опасных районов

03.06.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Латинской Америке растёт число жертв разрушительного шторма «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода унесла жизни 26 человек.

Шторм «Аманда» бушует в Латинской Америке. Жителей эвакуируют из опасных районов

Около 10 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадали сальвадорцы. Так или иначе стихия затронула почти 25 тысяч семей.

Шторм «Аманда» бушует в Латинской Америке. Жителей эвакуируют из опасных районов

Сложная ситуация сейчас и на юге Гондураса. Здесь из-за сильнейшего наводнения были уничтожены порядка двух тысяч жилых построек. Около 8 тысяч человек эвакуированы из районов повышенного риска.

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Новости мира. В Латинской Америке растёт число жертв разрушительного шторма «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода унесла жизни...
 
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