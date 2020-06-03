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На даче Сергея Тихановского под Гомелем проходит обыск

03.06.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На даче Сергея Тихановского под Гомелем проходит обыск. Об этом TUT.BY рассказала супруга блогера Светлана Тихановская.

Как рассказала Светлана, обыск проходит на семейной даче, куда Сергей Тихановский часто приезжал отдохнуть. Сегодня утром маме блогера, которая сейчас находится со Светланой в Минске, позвонили следователи и попросили приехать на дачу, которая находится менее, чем в 30 километрах от Гомеля.

— Мама объяснила, что она в Минске. Они сказали, что если не приедет, выдадут постановление на взлом двери. Я им сказала, чтобы приехали за ней, зачем же дверь ломать. За мамой приехала девушка следователь и водитель, забрали ее на дачу. Там сейчас и проходит обыск. У мамы сердце больное, наши друзья приехали ее туда поддержать. Сергей на даче проводил много времени: отдыхал, на природу ездил, — рассказывает Светлана.

(Будет дополнено)

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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