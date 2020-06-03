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Большой протуберанец возник на Солнце

03.06.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад оборудование американского космического агентства NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса — мощнейшую с октября 2017 года. Ученые предположили, что это может быть началом нового солнечного цикла. А сегодня, 3 июня, на нашей звезде был зафиксирован большой протуберанец.


Источник: sdo.gsfc.nasa.gov

Как пишет сообщество «AstroAlert | Наблюдательная астрономия», протуберанец был зафиксирован над северо-западным солнечным лимбом.

«Особенно эпично он выглядит в поле зрения инструмента SUVI (наблюдает Солнце в крайнем ультрафиолете), который установлен на геостационарном спутнике GOES-16. Конкретно этот снимок сделан в линии ионизированного гелия (He II)», — говорится в сообщении.

 
 
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Ранее на Солнце была зафиксирована мощнейшая вспышка за последние три года.
 
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