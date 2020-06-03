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Большой протуберанец возник на Солнце
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад оборудование американского космического агентства NASA
Как
«Особенно эпично он выглядит в поле зрения инструмента SUVI (наблюдает Солнце в крайнем ультрафиолете), который установлен на геостационарном спутнике GOES-16. Конкретно этот снимок сделан в линии ионизированного гелия (He II)», — говорится в сообщении.
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Ранее на Солнце была зафиксирована мощнейшая вспышка за последние три года.
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