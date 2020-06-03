Нетрезвый бесправник из Столбцов ударил сотрудника ГАИ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Столбцов выразил свое крайнее несогласие с правонарушением. 31-летний мужчина ночью ехал за рулем, однако его остановили сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель не имел прав, а сам автомобиль принадлежал его знакомой.





А когда медицинское освидетельствование показало 4-кратное превышение содержание алкоголя, мужчина начал вести себя агрессивно и напал на милиционера. Сейчас нарушитель в изоляторе.