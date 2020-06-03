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В Афганистане автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Погибли 9 человек
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. В провинции Кандагар на юге Афганистана прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Жертвами инцидента стали 9 человек. Ещё пятерых пострадавших доставили в больницу.
На месте ЧП работает полиция. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из преступных группировок. Накануне похожий случай произошёл на севере страны. На мине подорвался автобус, перевозивший рабочих. 7 человек погибли, шестеро пострадали.
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Новости Афганистана. В провинции Кандагар на юге Афганистана прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль наехал на заложенную у...
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