В одной из минских квартир нашли тела двух младенцев

КакTelegram-канал Следственного комитета, ночью 3 июня в правоохранительные органы столицы поступило сообщение: в одной из расположенных во Фрунзенском районе квартир обнаружили тела двух мертвых младенцев. Информацию об этом в милицию передали двое мужчин: накануне они распивали алкогольные напитки в компании 40-летней знакомой. Именно она и сказала им о том, что в ее квартире находятся тела двоих ее новорожденных детей. Шокированные мужчины проинформировали об этом правоохранителей.