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В одной из минских квартир нашли тела двух младенцев
Источник материала: Партизан
Мать призналась в этом друзьям, те сразу сообщили в милицию. Следователи обнаружили тела детей на балконе и в морозильной камере.
Как
Выехавшая на место следственно-оперативная бригада обнаружила два тела младенцев. Одно из них находилось на балконе, второе, как сообщила сама мать, она хранила в морозильной камере.
Подробности произошедшей трагедии устанавливаются, возбуждено уголовное дело, подозреваемая взята под стражу.
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Мать призналась в этом друзьям, те сразу сообщили в милицию. Следователи обнаружили тела детей на балконе и в морозильной камере.
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