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Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

03.06.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В несвижском районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли новый детский игровой комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

Площадка объединила сразу несколько локаций: игровые зоны с горками, песочницу, беседку, а также профилактические билборды. Все это будет способствовать развитию и социализации воспитанников центра.

Сертификат на приобретение и установку комплекса был подарен областным объединением профсоюзов на 80-летие района.

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
У нашего государства целенаправленная политика по защите детей. У нас около 20 % детского населения в стране. Мы это понимаем и все вместе работаем на то, чтобы им было сегодня комфортней, чтобы им сегодня было чем заняться и развиваться.

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают 24 воспитанника. Это дети с особенностями развития от 4 до 18 лет.

Люди в материале: Виктор Малиновский

 
 
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Новости Беларуси. В несвижском районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли новый детский игровой комплекс, сообщили в программе...
 
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