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Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В несвижском районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли новый детский игровой комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Площадка объединила сразу несколько локаций: игровые зоны с горками, песочницу, беседку, а также профилактические билборды. Все это будет способствовать развитию и социализации воспитанников центра.
Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают 24 воспитанника. Это дети с особенностями развития от 4 до 18 лет.
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Горки, песочница, развивающие билборды для развития и социализации. В Несвиже открыли новый детский игровой комплекс
Новости Беларуси. В несвижском районном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли новый детский игровой комплекс, сообщили в программе...
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