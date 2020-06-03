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Мусиенко об информационных войнах: «Отношением к этому ковиду и парадом мы сделали, наверное, больше, чем даже трудно представить»

03.06.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет? «Самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики. Он был прорывным»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Информационная безопасность: насколько мы успешно боремся в информационной сфере? Что сделано, что необходимо сделать? И как мы смотримся на этом фоне в мире?

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Вы знаете, своим отношением к этому ковиду и парадом мы сделали, наверное, больше, чем даже трудно представить себе.

Потому что тот же просмотр по миру и по нашему региону трансляции парада – он собрал десятки миллионов просмотров, восторженных комментариев. И это огромный и внешнеполитический, и моральный мы отдали долг и отцам, и дедам своим. И показали, что мы не будем прятаться по щелям при любой угрозе – наши деды так себя не вели.

Но мы поступили, на мой взгляд, очень достойно. И то, что мы наряду со Швецией и Японией держим эту оборону – это тоже, на мой взгляд, очень серьёзный ответ на эти все фейковые войны.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И это только начало. Дело всё в том, что правильность выбранной позиции и выбранной стратегии – оно будет становиться всё более и более очевидным с каждым месяцем.

Мусиенко об информационных войнах: «Отношением к этому ковиду и парадом мы сделали, наверное, больше, чем даже трудно представить»

Сергей Мусиенко:
Да. Мы сейчас не можем говорить, что она абсолютно верная...

Андрей Савиных:
Но она оптимальная, скажем так, в тех условиях, в которых мы должны существовать. Потому что стопроцентно верных стратегий нет. Любая стратегия имеет как позитивные, так и негативные последствия. Но важно выбрать такое движение вперёд, которое принесёт большее количество позитивных факторов.

Сергей Мусиенко:
И заметьте: вот сейчас, выходя, Италия, Испания из карантина, они избирают нашу стратегию. Ведь в Италии 500-600 человек в день заболевают, но они открывают и аэропорты, и больницы, и гостиницы, и всё на свете.

Андрей Савиных:
Но признавать они это не будут.

Сергей Мусиенко:
Но, знаете, вслух в дипломатии редко признают.

Андрей Савиных:
Это правда.

Сергей Мусиенко:
Но вот это отрадно. То есть мы для себя и для мира. Наш чемпионат по футболу, на мой взгляд, тоже шикарный ответ на ваши фейковые… Оттого, что смотрели все – здорово!

Также эксперты обсудили: 

– чем и как живёт село и почему молодые семьи не торопятся в большие города?

– благодаря чему голос Беларуси всё громче звучит на международной арене?

– как справляться с потоками фейков и недостоверной информации? 

Смотрите 3 июня в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Андрей Савиных, Сергей Мусиенко, Игорь Марзалюк

 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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