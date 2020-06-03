|
Мусиенко об информационных войнах: «Отношением к этому ковиду и парадом мы сделали, наверное, больше, чем даже трудно представить»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Но мы поступили, на мой взгляд, очень достойно. И то, что мы наряду со Швецией и Японией держим эту оборону – это тоже, на мой взгляд, очень серьёзный ответ на эти все фейковые войны.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сергей Мусиенко:
Андрей Савиных:
Андрей Савиных:
Сергей Мусиенко:
Андрей Савиных:
Сергей Мусиенко:
Также эксперты обсудили:
– чем и как живёт село и почему молодые семьи не торопятся в большие города?
– благодаря чему голос Беларуси всё громче звучит на международной арене?
– как справляться с потоками фейков и недостоверной информации?
Смотрите 3 июня в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мусиенко об информационных войнах: «Отношением к этому ковиду и парадом мы сделали, наверное, больше, чем даже трудно представить»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)