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В чемпионате Беларуси по мини-футболу определяются финалисты
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня определятся две команды, которые поспорят за золото в финальной серии до трёх побед.
В Гомеле в третьем поединке одной второй встречаются БЧ и ВРЗ. Игра проходит в эти минуты. В Орше – противостояние «Витэна» и «Столицы». Этот поединок стартует в 19.15. Напомним, в полуфинальных противостояниях равенство – 1:1.
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В чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня определятся две команды, которые поспорят за золото в финальной серии до трёх побед. В Гомеле в третьем поединке...
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