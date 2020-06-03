В чемпионате Беларуси по мини-футболу определяются финалисты

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня определятся две команды, которые поспорят за золото в финальной серии до трёх побед.

В Гомеле в третьем поединке одной второй встречаются БЧ и ВРЗ. Игра проходит в эти минуты. В Орше – противостояние «Витэна» и «Столицы». Этот поединок стартует в 19.15. Напомним, в полуфинальных противостояниях равенство – 1:1.

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