Еще одна страна высказалась против возвращения России в G7

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DW . В Германии выступили против присоединения России к «Большой семерке», поскольку оснований для такого возврата до сих пор нет. Такое мнение выразил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет

Он напомнил, что РФ исключили из международного клуба из-за аннексии украинского Крыма, и основания для этого решения остаются неизменными.





«Российское руководство должно положить конец этой ситуации», – пояснил Зайберт. Вместе с тем глава немецкого МИД Хайко Маас прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа привлечь к «семерке» и другие страны.





«У меня есть большие сомнения, есть ли смысл создавать еще один промежуточный формат», – сказал дипломат.









Ранее против возвращения России высказался премьер Канады Джастин Трюдо. Россию исключили из «Большой семерки» после того, как она вторглась в Крым. Из-за ее постоянного неуважения и нарушения международных правил и норм она остается за пределами «семерки» и будет там оставаться», – напомнил он на днях.





«Большая семерка» включает Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США. При этом председательство ежегодно меняется среди стран-членов. ЕС также является участником.





Напомним, Трамп отложил саммит G7 к осени и допустил, что пригласит на встречу Россию, а также лидеров ряда других стран, чтобы расширить клуб, который он назвал "очень устаревшим". Трамп добавил, что хочет пригласить лидеров России, Индии, Австралии, Южной Кореи на встрече в сентябре или, возможно, уже после президентских выборов, которые в США пройдут в ноябре.

