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Свобода слова в Интернете: должен ли быть контроль и возможен ли он в Сети?

03.06.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свобода слова в Интернете: должен ли быть контроль и возможен ли он в Сети?

В мире Интернета грянул гром. Тут, правда, снова без США не обошлось. Президент Трамп подписал указ, который многие уже назвали эпохальной вехой. 

Речь идет об изменении закона «О приличиях в области коммуникаций», принятого ещё в 96-м году. Новый указ направлен на то, чтобы ответственность нёс не только автор конкретного материала, но и площадка, на которой он размещен. То есть дискуссия о том, где грань между допустимым в реальном пространстве и виртуальным, приобретает глобальное звучание. Почему зачастую в жизни и в Facebook/Twitter/Telegram настолько разные подходы к закону и нравам?

Почему в информационных войнах всё чаще побеждает не тот, кто прав, а тот, чьи фейки долетают до жертв быстрее, обсудили в студии «ОбъективНо» эксперты: заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов, политический аналитик Алексей Дзермант, а также председатель Молодёжной палаты при Минском городском Совете депутатов Егор Макаревич.

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В мире Интернета грянул гром. Тут, правда, снова без США не обошлось. Президент Трамп подписал указ, который многие уже назвали эпохальной вехой.  Речь идет об...
 
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