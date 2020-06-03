Президент Беларуси принял с докладом председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июня Президент Александр Лукашенко принял с докладом главу Госкомвоенпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили актуальные вопросы, связанные с военными разработками, положение дел на предприятиях, которые в этом задействованы. Отдельное внимание – ракетостроению.













Роман Головченко проинформировал Президента о развитии тем, которые обсуждали во время поездки главы государства на военно-испытательный полигон две недели назад.