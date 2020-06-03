К Google подали иск на $5 млрд. Компанию обвинили в сборе данных в режиме инкогнито









Reuters . Соответствующий иск к компании подали в федеральный суд города Сан-Хосе, Калифорния. Компанию Google обвинили в сборе данных в режиме инкогнито через браузер, сообщает. Соответствующий иск к компании подали в федеральный суд города Сан-Хосе, Калифорния.





Истцы требуют взыскать с компании $5 млрд из-за того, что по их словам Google собирала данные о пользователях через Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения и плагины даже в случаях, когда пользователь находился в режиме инкогнито.

Сообщается, что иск подан от имени трех заявителей, однако адвокаты будут добиваться для него статуса коллективного. Истцы утверждают, что это позволяет Google узнать о хобби пользователей, их обычных покупках и о «самых интимных и потенциально смущающих вещах».

Авторы иска заявляют, что от действий компании пострадали «миллионы пользователей» который использовали режим инкогнито с 1 июня 2016 года. Почему для отсчета была выбрана именно эта дата не уточняется.







